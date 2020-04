WTS pode aquirir empresas de biogás CADE é favorável à aquisição, pela subsidiária do grupo Rezek, de três usinas a biogás de aterro, das quais duas já em operação com 41 MW

O CADE emitiu parecer positivo sobre a aquisição, por parte da We Trust In Sustainable Energia (WTS), da totalidade do capital social de três usinas térmicas a biogás de aterro sanitário, das quais duas estão em operação, somando 41 MW, e outra está em estágio pré-operacional. Atualmente, as usinas são controladas pelas empresas Arcadis Logo…