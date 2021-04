Wilson Ferreira Jr deixa conselho da Eletrobras Executivo alega volume de trabalho simultâneo no conselho e no comando da BR Distribuidora; comissão ainda não emitiu parecer definitivo sobre acúmulo de cargos

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O ex-presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Jr renunciou ao assento que ocupava no conselho de administração da estatal duas semanas antes do fim do mandato, que se encerraria no fim deste mês. De acordo com comunicado da companhia, um dos motivos é o “volume de trabalho simultâneo no exercício da presidência da BR Distribuidora“. Ferreira…