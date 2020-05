WEG reduz jornadas e salários

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A WEG comunicou ao mercado nesta segunda-feira (18/5) a redução em 25% da jornada de trabalho das operações no Brasil, como medida preventiva aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Cerca de 12 mil colaboradores serão afetados. Com a redução, os salários dos funcionários das unidades de motores em Jaraguá do Sul e Itajaí sofrerão…