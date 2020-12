Wärtsilä firma contrato para conversão de térmica no AM

A Wärtsilä anunciou na semana passada que firmou contrato com a Geradora de Energia do Amazonas (Gera) para converter as unidades geradoras da termelétrica Ponta Negra para operar com o uso de gás natural. A usina atualmente utiliza óleo diesel como combustível. A previsão é que as atividades comecem em maio próximo e sejam concluídas…