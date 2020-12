Votação da Lei do Gás é adiada para 10/12 Projeto na pauta do plenário nesta quarta-feira (9/12), mas foi retirado a pedido do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM)

A tão esperada votação do marco regulatório do setor de gás natural foi adiada mais uma vez. O projeto de lei 4.476/2020 foi incluído na pauta de votações do Senado Federal desta quarta-feira (09/12), mas foi retirado a pedido do relator, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), com previsão para que seja votado nesta quinta (10/12).…