Voltalia assina contrato com Copel para construção de usina solar Empreendimento de 260 MW será implantado no cluster Serra Branca, no Rio Grande do Norte

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Voltalia assinou um contrato de venda de energia com a Copel, referente a uma usina solar de 260 MW que será construída no cluster de Serra Branca, no Rio Grande do Norte. O contrato tem duração de de 14 anos, com início de fornecimento a partir de 2023. Com esse acordo, a Voltalia chega…