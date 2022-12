Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

A Voith Hydro foi contratada para executar a manutenção programada das unidades geradoras das hidrelétricas de Peixe Angical (498,75MW) e Lajeado (902MW), no Tocantins, e Cachoeira do Caldeirão (219MW) e Santo Antônio do Jari (392,95MW), no Amapá. As contratantes são as empresas Enerpeixe, Investco, Cachoeira Energia e Jari Energia, que têm como sócia a EDP…