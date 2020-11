Vivo inaugura usina solar no DF Central tem capacidade instalada de 4,82 MWp, cuja produção atenderá as mais de 530 unidades consumidoras da empresa

A Vivo inaugurou uma usina solar fotovoltaica no Distrito Federal, com capacidade instalada de 4,82 MWp, cuja produção atenderá as mais de 530 unidades consumidoras da empresa, como instalações que abrigam equipamentos de transmissão e prédios administrativos, entre outras. As unidades estão dentro da área de concessão da CEB-D. A usina foi construída e será…