Vestas mantém liderança no mercado global de aerogeradores Dinamarquesa entregou 18% da capacidade instalada por desenvolvedores no ano passado, de acordo com BloombergNEF

Quatro fabricantes de turbinas eólicas corresponderam a 55% do mercado de aerogeradores comissionados no ano passado: a dinamarquesa Vestas, a espanhola Siemens Gamesa, a chinesa Goldwind e a norte-americana GE. Os desenvolvedores entregaram 61 GW de capacidade eólica globalmente em 2019, em comparação com 50 GW no ano anterior. A maior parte dessa capacidade ainda…