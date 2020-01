Vestas instala primeira turbina acima de 4 MW do Brasil Unidade integra conjunto de 24 turbinas de parque eólico da Echoenergia no RN

A Vestas instalou a primeira turbina acima de 4 MW do Brasil, modelo V-1 V150-4.2MW. A unidade é também a pioneira dentre o conjunto de 24 turbinas que compõem o parque eólico de 101 MW da Echoenergia, na Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. O equipamento, que possui pés de 73,3 metros de…