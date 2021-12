Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

As vendas de energia no mercado cativo da Energisa em novembro tiveram queda de 7,0% para 2.500,6 GWh, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando registrou 2.690,0 GWh. No acumulado do ano até novembro, as vendas caíram 1,2%, para 27.193,5 GWh, ante igual período de 2020, quando apurou 27.530,6 GWh. Quando se…