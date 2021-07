Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O presidente da Tradener, Waldrido Ávila avalia que a venda de excedentes da energia gerada pela biomassa deveria ter menos burocracia na comercialização, com mais flexibilidade da venda da eletricidade, até mesmo para vendas externas. “O governo deveria soltar mais as amarras para permitir que as comercializadoras possam fazer a aquisição do potencial energético da…