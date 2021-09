UTE GNA I em contagem regressiva Segunda maior usina termelétrica do Brasil, a GNA I, localizada no no Porto do Açu, iniciará sua operação comercial na quinta-feira (16/9)

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Com capacidade instalada de 1.338,30 megawatts (MW), a UTE GNA I iniciará sua operação comercial na quinta-feira (16/9). A usina será abastecida com GNL importado, oriundo do terminal existente no Porto do Açu, com capacidade para 21 milhões de m³/dia. O consumo diário da GNA I será de 6 milhões de m³/dia de gás. Toda…