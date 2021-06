Usinas térmicas são inviáveis, aponta Instituto Escolhas

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

As usinas térmicas, especialmente às de geração a gás natural, são comumente apontadas como a principal alternativa para garantir a segurança do suprimento energético no período de transição para uma matriz mais limpa. No entanto, um estudo do Instituto Escolhas, think tank de análises econômicas e ambientais, vai na contramão do consenso e aponta a…