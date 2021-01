Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Construir uma usina hidrelétrica reversível (UHR) no semi-árido da Paraíba, utilizando água do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco, inaugurado parcialmente em junho do ano passado. A ideia-projeto é do engenheiro gaúcho Julian Hunt, pesquisador do Gesel/UFRJ, especialista em projetos de geração. O Eixo Norte, conectado ao São Francisco em Cabrobó (PE), tem…