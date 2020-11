Um mês de atraso nas chuvas frustra ONS Chuva deveria ter chegado no começo de outubro, afirma Sinval Gama; bandeira verde está em vigor até fim do ano independente de condições operativas

No dia 1º de outubro deste ano, os reservatórios das principais hidrelétricas do país estavam em situação melhor do que no mesmo dia de 2019 em três das quatro regiões em que o setor elétrico divide o país para efeito de medições hidrográficas, sendo que no Nordeste o acumulado era bem maior, 65,66% contra 43,75%.…