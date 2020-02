Ultrapar prevê ganhos com desinvestimentos da Petrobras Para o presidente do grupo, privatização de ativos reduzirá custos de matérias primas

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A privatização das refinarias e infraestrutura logística associada da Petrobras abrirá, no médio prazo, oportunidades para acessar matérias primas com menor custo. A avaliação é do presidente do Ultrapar, Fred Curado. “Enxergamos upsides em potencial para termos acesso a outras formas de suprimento. Hoje, na prática, é impossível importar GLP a preços competitivos”, afirmou o…