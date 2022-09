UHE Sinop completa três anos de operação

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

A UHE Sinop completou, no último sábado, 17/09, três anos de operação comercial. Com capacidade instalada de 401,88 MW e localizada no rio Teles Pires, no Mato Grosso, o empreendimento fornece energia para cinco municípios do estado e para todo o país por meio do SIN. Em 2022, a hidrelétrica alcançou dois recordes de geração,…