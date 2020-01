UFPR inaugura estacionamento solar de 1,165 MW Projeto é considerado o maior do tipo "carport" no Brasil e recebeu investimentos de R$ 5 milhões, com recursos do programa de eficiência da Aneel

A Universidade Federal do Paraná está inaugurando a maior usina solar fotovoltaica em estacionamento do Brasil, o que lhe permitirá economizar até R$ 1,5 milhão por ano com energia elétrica – 50% do atual consumo do Campus Politécnico, ou o suficiente para abastecer 722 residências. Resultado de um investimento em torno de R$ 5 milhões,…