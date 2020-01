Trina quer alcançar 25% de participação de mercado no Brasil Em entrevista, diretor geral da companhia para América Latina e Região do Caribe, Álvaro García-Maltrás, conta as estratégias e planos da Trina Solar para o país

Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Trina Solar, uma das maiores fabricantes de painéis fotovoltaicos do mundo, espera alcançar entre 20% e 25% de participação no mercado brasileiro em 2020. Presente no país há três anos, a companhia saltou de 2% de participação em 2018 para aproximadamente 17% atualmente. Como estratégia para crescer, a companhia atua tanto no setor de…