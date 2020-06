Transações com RECs mais que dobram em 2020

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

As transações com certificados de energias renováveis (RECs) gerados por usinas no Brasil seguem uma curva ascendente sem aparente efeito da crise generalizada desencadeada pelo novo Coronavírus. Só em 2020, foram registradas transações envolvendo 640.054 RECs, segundo dados do Instituto Totum, responsável pela certificação, global, no país. Cada REC equivale a 1 MWh. Podem emitir…