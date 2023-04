Thiago Barral destaca papel do Brasil na transição energética mundial

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Na abertura do evento Imersão Indústria, realizado pela Fiemg em Belo Horizonte (MG) na noite de segunda-feira (10/04), o secretário de Planejamento e Transição Energética do MME, Thiago Barral, apresentou as ações do governo para acelerar a transição energética e ressaltou as oportunidades do setor de energia renovável no país. Barral salientou o potencial do…