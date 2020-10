Térmicas 100% inflexíveis sem restrições para leilões de energia

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Térmicas que se declaram totalmente inflexíveis vão poder participar de futuros leilões de energia. O MME pretende retirar restrições que ainda impedem usinas com esse perfil de disputar contratos nos certames para o mercado regulado, afirmou Marisete Pereira, secretária-executiva do MME, nesta quinta-feira (29/10). As atuais regras do setor não permitem que usinas 100% inflexíveis…