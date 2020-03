Empresa brasileira desenvolve inversores híbridos com carregador Companhia gaúcha Technomaster, que aposta no segmento off-grid, pretende iniciar fabricação de híbridos no segundo semestre deste ano

A Technomaster, empresa do Rio Grande do Sul que produz inversores solares há cinco anos, está desenvolvendo uma linha de inversores híbridos, com carregadores de baterias, com previsão de início de fabricação a partir do segundo semestre de 2020. A ideia é atender à demanda do mercado por essa tecnologia que permite o gerenciamento de…