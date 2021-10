TCU aponta que monopólio pode dificultar a condução para o Novo Mercado de Gás

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou uma análise que aponta que apesar do fim do monopólio legal estabelecido pela Lei do Petróleo, em 1997, ainda há uma elevada concentração de empresas no setor de gás natural, fator que pode dificultar a transição prevista no programa Novo Mercado de Gás. De acordo com o…