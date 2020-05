STI Norland prevê produzir 2 GWp de trackers em 2020 Com R$ 700 milhões em contratos fechados no primeiro trimestre, empresa está sendo pouco afetada pela crise de Covid-19 e mantém entregas dentro do prazo

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A STI Norland Brasil prevê produzir o equivalente a 2 GWp de rastreadores (trackers) solares em 2020. Do volume previsto, 75% já está contratado. No primeiro trimestre, a empresa fechou R$ 700 milhões em contratos de fornecimento para 21 projetos solares que somam 691‬ MWp a serem implementados no país. Com expectativa de encerrar este…