State Grid usa geoprocessamento para monitorar queimadas

Para lidar com as queimadas próximas às linhas de transmissão de energia, situação considerada crítica pela possibilidade de afetar as estruturas e causar interrupções de fornecimento de energia, a State Grid utiliza um sistema de monitoramento remoto dos focos de incêndios com base nos dados do BDQueimadas, do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas…