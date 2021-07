State Grid e ONS investem em pesquisa para otimizar transmissão eólica e solar Projeto de P&D conta com R$ 3 milhões em investimentos e visa apresentar soluções que ampliem o aproveitamento das fontes intermitentes no SIN

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A State Grid está desenvolvendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que visa buscar soluções para reduzir as perdas das fontes eólica e solar no Sistema Interligado Nacional (SIN). O trabalho está sendo realizado de forma conjunta com a Coppe e a Powerconsult, em cooperação com o ONS. Ao todo, a iniciativa conta mais…