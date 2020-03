Solução para o GSF avança no Senado PL agora segue de volta para a Câmara, onde apenas os pontos divergentes serão votados, dependendo de um acordo por vetos do Executivo

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o avanço do projeto de lei 3.975/19, que, entre outros pontos, apresenta uma solução para o impasse de R$ 8 bilhões entre o governo e geradoras atuantes no mercado livre (em que a negociação do preço não sofre restrições), que não aceitaram condições estabelecidas na Lei…