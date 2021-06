Solução final para o GSF segue sob judice Sandoval Feitosa pede vistas por oito reuniões para processo que trata de recursos de Belo Monte, Santo Antônio e Abragel que ainda impedem desfecho do impasse do GSF

Ficou para daqui a dois meses o julgamento do último bloco de recursos interpostos pelos agentes do setor à Resolução Normativa 895/2020 da Aneel que regulamentou a Lei 14.052/2020, promulgada para acabar com o impasse da judicialização do GSF. Na 21ª reunião ordinária da diretoria da agência, nesta terça-feira (15/06), o diretor Sandoval Feitosa renovou por…