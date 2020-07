Smart Luz inicia obras de iluminação pública no Rio Ao todo, projeto para iluminação pública da capital do Rio de Janeiro demandará R$ 1,4 bilhão

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Madureira recebeu nesta semana uma iluminação pública mais moderna e eficiente. O antigo sistema de lâmpadas de vapor de sódio foi totalmente substituído por 275 modernas luminárias de LED em nove localidades. As obras, concluídas no último final de semana, foram as primeiras entregas do consórcio Smart Luz, vencedor da parceria público-privada para iluminação pública…