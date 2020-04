Siemens assina O&M com ADS Energia para complexo eólico no RS

Siemens assina O&M com ADS Energia para complexo eólico no RS Contrato de 48 meses prevê a gestão do parque eólico Corredor dos Senandes e tem início programado para o mês de maio

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Siemens Energy firmou um contrato de 48 meses com a ADS Energia para a manutenção e operação do Complexo Eólico Corredor dos Senandes, no Rio Grande do Sul. O acordo, que marca a entrada da multinacional alemã no segmento de O&M em geração eólica, contempla soluções de digitalização direcionadas à gestão inteligente de energia da planta, por…