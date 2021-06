Shopping center no MT não rompeu contrato com Energisa, decide STJ

Shopping center no MT não rompeu contrato com Energisa, decide STJ Várzea Grande Shopping negociava compra de energia com Energisa, mas desistiu antes da assinatura do contrato; tratativas antes de assinatura já obrigam acordos prévios; explica comercializadora

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu por unanimidade que o Várzea Grande Shopping não rompeu contrato de comercialização de energia no mercado livre com a Energisa, operação que estava sendo negociada em 2016. Com a decisão, o tribunal fixou o pagamento de 1% do valor da causa como multa. O braço…