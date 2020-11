Sete estados apresentam piora na seca, aponta ANA Outros seis tiveram melhora no quadro, de acordo com dados atualizados de outubro do Monitor de Secas

Sete estados apresentaram piora na condição de seca relativa e outros seis apresentaram melhora no quadro, de acordo com dados atualizados de outubro do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas (ANA), na comparação com setembro. Os estados com agravamento da seca são os de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe…