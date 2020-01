Sergás vê cenário favorável para privatização

Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Sergipe quer dar o pontapé inicial no processo de privatização da Sergás ainda no começo do ano. Segundo o presidente da distribuidora de gás, Valmor Bezerra, o governo sergipano vai agendar ainda este mês uma reunião com o BNDES, para tratar da modelagem para a venda da companhia. Segundo Valmor, trata-se de conversas preliminares e…