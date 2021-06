Senador Álvaro Dias propõe votar MP da Eletrobras original Em requerimento, senador pede que MP 1.031/2021 seja votada antes mesmo da análise do projeto de lei de conversão, com as emendas, aprovada na Câmara dos Deputados

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) apresentou um requerimento no qual pede que a Medida Provisória 1.031/2021 seja votada na forma original, antes mesmo da análise e votação do Projeto de Lei de Conversão, aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado. A MP caduca no próximo dia 26/06 e está na pauta de…