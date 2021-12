Sem análise pelo Cade, preço do gás natural sobe 50% em janeiro Pauta da reunião do Cade apresenta nove itens para avaliação, sem referências à representação da Abegás contra reajuste; não há previsão de reunião extra

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O preço do gás natural aumentará 50% a partir de janeiro de 2022 se a queda de braço entre a Petrobras e as distribuidoras estaduais não for resolvida até o fim do ano. Para o setor, o reajuste já se tornou um fato. Na pauta da 189ª Sessão Ordinária de Julgamento do Tribunal do Conselho…