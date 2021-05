Sem limites para gerar fora da ordem de mérito CMSE retira teto de 15 GW médios para acionamento térmico fora do deque de operação com perspectiva de cenário hidrológico mais adverso

No início do período seco mais crítico da série histórica, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) retirou os limites de geração termelétrica fora da ordem de mérito, bem como importação de energia da Argentina e do Uruguai sem substituição. Em reunião realizada nesta quarta-feira (05/05), o ONS apontou a permanência do cenário de…