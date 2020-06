Seca no Sul, vertimento no Norte e térmicas inflexíveis

Seca no Sul, vertimento no Norte e térmicas inflexíveis A conjuntura que mantém subaproveitado o recurso hídrico no Norte, com perspectiva de GSF novamente negativo neste ano

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Como resultado de uma das mais severas secas das últimas décadas no sul do Brasil, a geração hidrelétrica na região registrou em maio uma média diária inferior a 10% da média do mesmo mês do ano passado, segundo levantamento feito a partir dos Boletins Diários da Operação (BDOs) do Operador Nacional do Sistema (ONS). De…