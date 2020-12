Salto Grande: Copel GT investe R$ 450 mi e quer usina em 35 meses

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Com prazo de construção de 35 meses e investimento estimado em R$ 450 milhões, a hidrelétrica de Salto Grande, com 49 MW de potência instalada, deverá ficar pronta no final de 2023, se nada atrapalhar do planejamento da Copel GT, titular do projeto. Na semana passada, a Aneel publicou o despacho concedendo registro de adequabilidade…