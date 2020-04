RS lidera queda de consumo de energia Estado teve redução de 17% nas primeiras semanas de quarentena, de acordo com CCEE, seguido de Santa Catarina, Alagoas e Sergipe com 14%, e do Ceará, com 12%

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O estado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou a maior queda no consumo de energia desde que as medidas de isolamento social para contenção da Covid-19 começaram a vigorar no país, com redução de 17%, de acordo com os dados apurados pela CCEE. A análise compara a média de consumo entre os…