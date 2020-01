RN investirá R$ 7 mi em programa de incentivo ao uso do gás Indústrias que aderirem ao RN Gás + terão desconto de 10% sobre o valor final do gás distribuído pela Potigás

O Governo do Rio Grande do Norte vai investir R$ 7 milhões em 2020 no programa RN Gás +, que incentiva as indústrias a usarem gás natural distribuído pela Potigás. O montante será destinado a subsidiar as empresas que já aderiram ou façam a adesão ao programa. A decisão foi publicada no Diário Oficial do…