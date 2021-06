Ricardo Salles pede demissão do Ministério do Meio Ambiente

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do cargo, nesta quarta-feira (23/06). O agora ex-ministro é investigado, foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve seus sigilos bancário e fiscal quebrados, no âmbito da Operação Akuanduba, deflagrada pela Polícia Federal, no último dia 19/05. Ele é suspeito de integrar esquema internacional…