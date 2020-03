Reservatórios: SE/CO passa de 50% e Sobradinho, de 70%

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Os efeitos combinados da boa hidrologia observada em fevereiro e na primeira metade de março com a gestão conduzida pelo ONS e a queda abrupta do consumo de energia provocado pela crise do coronavírus estão permitindo uma recuperação consistente dos principais reservatórios das hidrelétricas brasileiras, mesmo neste momento em que as chuvas deram uma rareada,…