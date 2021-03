Repactuação do GSF alcança 493 hidrelétricas

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O cálculo mais atualizado da CCEE para as compensações referentes aos débitos do GSF acumulados por hidrelétricas, decorrentes de perdas não hidrológicas, alcança 493 usinas com prorrogação média de 682 dias (1,9 ano) das suas outorgas. O impacto corresponde, em valor presente, a R$ 15,7 bilhões, feitas todas as atualizações, e a R$ 67,3 bilhões…