Renováveis empregam 11,5 milhões no mundo em 2019 Brasil representa 10% das vagas no setor, com 1,15 milhão de postos de trabalho

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Os empregos no setor de renováveis alcançaram 11,5 milhões globalmente no ano passado, ante 11 milhões em 2018, de acordo com relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) divulgado na terça-feira (29/9). A Ásia confirmou seu status como líder global do mercado, com 63% de todos os empregos. Já o Brasil respondeu por 10%…