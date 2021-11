RenovaPR apoia avicultor a instalar energia solar para reduzir custos Genir Cambruzzi, que mantém dois aviários em uma chácara no Sudoeste do Paraná, conseguiu financiamento para instalação de 136 painéis solares na propriedade

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Diante do alto custo da eletricidade, o produtor Genir Cambruzzi, que mantém dois aviários em uma chácara em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, decidiu instalar painéis solares na propriedade de 3,6 hectares para reduzir a despesa com energia. Com a ajuda do filho Alan, ele chega a alojar 55 mil aves que são entregues…