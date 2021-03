Relator do PL do Gás: prioridade é inibir monopólios regionais

Relator do PL do Gás: prioridade é inibir monopólios regionais De acordo com Laércio Oliveira (PP-SE), o atraso da votação é rotina da casa. Se a matéria não for à plenário amanhã, "o plano B é votá-la na semana seguinte"

Em entrevista, o relator do PL do Gás, Laércio Oliveira (PP-SE), afirmou que embora seja legítima pressão de diversos grupos de interesse, os monopólios regionais são “nocivos” para o setor. Com otimismo, o parlamentar acredito que o projeto será votado amanhã (11/3). Confira: Considerando que o sr. é correligionário do presidente do Congresso, Arthur Lira…