Relator da Lei do Gás contesta críticas das distribuidoras Abegás pede inclusão de térmicas a gás inflexíveis no projeto de lei, entre outras medidas, enquanto relator está otimista com aprovação do texto em plenário

A votação do PL 6.407/2013 se aproxima, mas a proposta da chamada Lei do Gás não agrada todos os agentes do mercado. O projeto visa estimular a abertura do setor e dar mais segurança jurídica à cadeia produtiva do gás. O segmento de distribuição, no entanto, se mostra insatisfeito com o projeto. Por meio da…