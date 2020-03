Reino Unido investirá £ 22 mi em transição energética no Brasil

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O Governo Britânico planeja investir 22 milhões de libras esterlinas em projetos de transição energética no Brasil. O aporte virá do Fundo Prosperidade, do Programa Energia, que já selecionou consórcio para conduzir as ações de cooperação. Liderado pela Adam Smith International, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Carbon Limiting Technologies, Hubz e Instituto 17,…